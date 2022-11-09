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    В Израиле

    Коалиционные переговоры: Нетаниягу хочет привести правительство к присяге 16 ноября

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    Коалиционные переговоры: Нетаниягу хочет привести правительство к присяге 16 ноября
    Yonatan Sindel/Flash90

    9 ноября в Иерусалиме начались встречи представителей партий, прошедших в Кнессет с президентом государства Ицхаком Герцогом. Первыми с президентом встретились представители "Ликуда". Они заявили, что рекомендуют возложить формирование коалиции на Биньямина Нетаниягу.

    Позднее в канцелярию Герцога прибыла делегация "Еш Атид".

    Параллельно в гостинице Leonardo в Иерусалиме начались коалиционные переговоры между "Ликудом" и потенциальными коалиционными партнерами. Главной темой повестки дня на данный момент является намерение Биньямина Нетаниягу привести к присяге правительство уже на следующей неделе. Речь идет о крайне сложной задаче, так как в соответствии с законом, все документы и коалиционные договоренности должны быть представлены Кнессету за 48 часов до приведения правительства к присяге. В окружении Нетаниягу заявляют, что хотят привести правительство к присяге 16 ноября. Это означает, что не позднее 14 ноября переговоры должны быть завершены. Изначально Нетаниягу предлагал подписать так называемое узкое соглашение, без упоминания портфелей и повестки дня правительства. Однако "Яадут а-Тора" и "Ционут Датит" отказались от такой модели. После интенсивных переговоров было согласовано, что партии зафиксируют распределение портфелей и обозначат те реформы, которые они намерены провести.

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    Конкретные законопроекты будут обсуждаться на следующем этапе диалога, который ожидается после приведения правительства к присяге.

    Ранее с Биньямином Нетаниягу вторично встречался глава "Ноам" Ави Маоз, затем состоялась встреча Нетаниягу с лидером "Ционут Датит" Бецалелем Смотричем, а позднее с представителями "Яадут а-Тора". Все они говорят о продвижении на переговорах и о хорошей атмосфере.

    Однако на переговорах с "Ционут Датит" остается открытым вопрос о том, кто станет министром финансов. Бецалель Смотрич настаивает на получении этого портфеля. В "Ликуде", в свою очередь, намерены и этот портфель оставить за собой.

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    Ожидается, что переговоры будут продолжаться почти непрерывно с целью завершить их уже 13 ноября. В этот день Нетаниягу получит от президента Герцога официальный мандат на формирование правительства.

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