adv_10 m_ar_top_1
adv_11 ar_top_1
Иерусалим:
18 - 26°
Тель-Авив:
18 - 27°
Эйлат:
23 - 34°
Приложение
для Android
Все новости
Разделы
Поиск
Валюта
Погода
Афиша
$ 3.848 ₪ 4.108 ₪
Иерусалим:
18 - 26°
Тель-Авив:
18 - 27°
Эйлат:
23 - 34°
  • В ИЗРАИЛЕ
  • БЛИЖНИЙ ВОСТОК
  • В МИРЕ
  • ЗДОРОВЬЕ
  • ЭКОНОМИКА
  • ОБЩИНА
  • НЕДВИЖИМОСТЬ
  • СПОРТ
  • ДОСУГ
  • ПРЕССА
  • ФОТОРЕПОРТАЖИ
    • adv_08 ar_top_2
    В Израиле

    Теракт в Самарии: ранены два человека

    время публикации: | последнее обновление:
    блог версия для печати фото
    Теракт в Самарии: ранены два человека
    Sraya Diamant/Flash90

    Недалеко от перекрестка Гитит в Самарии обстрелян автомобиль еврейской семьи. В машине вместе с родителями находился пятимесячный ребенок.

    В 23:50 службой скорой помощи "Маген Давид Адом" было получено сообщение, что в результате стрельбы в округе Гильбоа пострадал автомобиль, в котором находились три человека (мужчина, женщина и маленький ребенок). Несмотря на полученное ранение, водитель не стал останавливаться и продолжил движение. Бригада "скорой помощи" ждала раненых возле мошава Гитит, на границе Самарии и Иорданской долины.

    adv_12 incontent_1

    Парамедики сообщили, что оба родителя ранены, 5-месячная девочка не пострадала. Состояние 21-летнего мужчины тяжелое, 23-летняя женщина получила ранение средней тяжести.

    adv_13 m_ar_1

    Для доставки раненых в больницу "Бейлинсон" вызван вертолет службы "Маген Давид Адом".

    Палестинские источники сообщают, что ЦАХАЛ блокировал дороги в районе Шхема.

    adv_14 incontent_2

    adv_15 rimma_dw_d
    adv_16 rimma_dw_m
    adv_17 article_video
    Ссылки по теме
    adv_18 ar_middle_wwh
    adv_19 ar_right_wwh
    adv_20 ar_right_1
    adv_21 above_important

    ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

    00:14 Теракт в Самарии: ранены два человека
    00:03 34-й день войны в Израиле. Хронология событий
    23:44 HonestReporting: журналисты AP, CNN, NY Times, и Reuters сопровождали боевиков ХАМАСа во время нападения на Израиль
    23:09 Сирийские военные подтвердили: ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по военным объектам на юге страны
    22:51 В ответ на обстрелы израильской территории ВВС ЦАХАЛа атаковали объекты "Хизбаллы" в Ливане
    22:51 33-й день войны в Израиле. Хронология событий
    22:24 SOHR сообщает о взрывах в районе Дамаска
    22:20 Согласована выплата компенсаций супругам резервистов с маленькими детьми
    adv_22 ar_right_2
    adv_23 ar_right_3
    adv_24 ar_right_4
    adv_25 ar_right_5
    adv_09 hp_bottom