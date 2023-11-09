Теракт в Самарии: ранены два человека

Недалеко от перекрестка Гитит в Самарии обстрелян автомобиль еврейской семьи. В машине вместе с родителями находился пятимесячный ребенок.

В 23:50 службой скорой помощи "Маген Давид Адом" было получено сообщение, что в результате стрельбы в округе Гильбоа пострадал автомобиль, в котором находились три человека (мужчина, женщина и маленький ребенок). Несмотря на полученное ранение, водитель не стал останавливаться и продолжил движение. Бригада "скорой помощи" ждала раненых возле мошава Гитит, на границе Самарии и Иорданской долины.

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Парамедики сообщили, что оба родителя ранены, 5-месячная девочка не пострадала. Состояние 21-летнего мужчины тяжелое, 23-летняя женщина получила ранение средней тяжести.

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Для доставки раненых в больницу "Бейлинсон" вызван вертолет службы "Маген Давид Адом".

Палестинские источники сообщают, что ЦАХАЛ блокировал дороги в районе Шхема.