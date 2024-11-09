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Израиль

Действия ЦАХАЛа в Газе в ночь на 9.11.2024: удары по целям в секторе, много убитых

время публикации: 09 ноября 2024 г., 06:35 | последнее обновление: 09 ноября 2024 г., 06:41
Действия ЦАХАЛа в Газе в ночь на 9.11.2024: удары по целям в секторе, много убитых
AP Photo/Leo Correa

В ночь на 9 ноября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжала действовать в секторе Газы. Информация о ходе боевых действий ночью поступала исключительно от источников в Газе.

Судя по имеющейся информации, ночью удары наносились по целям на севере и на юге сектора Газы. Наземные силы ЦАХАЛа действуют на всей территории сектора.

На севере сектора: ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по цели в школе "Фахд ас-Сабах" в районе Ат-Туффах на востоке города Газа, есть убитые и раненые; квадрокоптеры ЦАХАЛа были замечены над районом Ад-Дарадж в городе Газа.

На юге сектора: артиллерия ЦАХАЛа обстреливала цели в районе Избат аль-Бахр, на западе Рафаха; ЦАХАЛ нанес удар по цели в районе стадиона "Аль-Джазира" в Хан-Юнисе, есть убитые и раненые.

Минздрав Газы (структура ХАМАСа) заявляет о не менее 15 убитых в результате действий ЦАХАЛа минувшей ночью.

ЦАХАЛ пока не дает комментариев по поводу боевых действий в Газе в ночь на 9 ноября.

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