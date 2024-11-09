x
09 ноября 2024
|
последняя новость: 18:09
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
09 ноября 2024
|
09 ноября 2024
|
последняя новость: 18:09
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Ночью ВВС ЦАХАЛа атаковали 14 целей на юге Бейрута

время публикации: 09 ноября 2024 г., 06:30 | последнее обновление: 09 ноября 2024 г., 06:35
Ночью ВВС ЦАХАЛа атаковали 14 целей на юге Бейрута
AP Photo/Bilal Hussein

Ливанские источники сообщают, что поздно вечером 8 ноября и в ночь на 9 ноября ВВС ЦАХАЛа нанесли удары по 14 целям на юге Бейрута. Был причинен значительный ущерб.

В публикациях ливанских СМИ отмечается, эта атака была одной из самых мощных за последние недели.

Сведения о том, какие именно цели были поражены, уточняются.

Арабский отдел пресс-службы ЦАХАЛа предупреждал жителей южных районов Бейрута о предстоящих ударах и призывал их эвакуироваться.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 09 ноября 2024

400-й день войны: ЦАХАЛ атакует в Ливане и Газе. Хронология
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 08 ноября 2024

Пресс-секретарь ЦАХАЛа на арабском языке призвал жителей Дахии эвакуироваться