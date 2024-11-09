Ночью ВВС ЦАХАЛа атаковали 14 целей на юге Бейрута
время публикации: 09 ноября 2024 г., 06:30 | последнее обновление: 09 ноября 2024 г., 06:35
Ливанские источники сообщают, что поздно вечером 8 ноября и в ночь на 9 ноября ВВС ЦАХАЛа нанесли удары по 14 целям на юге Бейрута. Был причинен значительный ущерб.
В публикациях ливанских СМИ отмечается, эта атака была одной из самых мощных за последние недели.
Сведения о том, какие именно цели были поражены, уточняются.
Арабский отдел пресс-службы ЦАХАЛа предупреждал жителей южных районов Бейрута о предстоящих ударах и призывал их эвакуироваться.