Ночью ВВС ЦАХАЛа атаковали 14 целей на юге Бейрута

Ливанские источники сообщают, что поздно вечером 8 ноября и в ночь на 9 ноября ВВС ЦАХАЛа нанесли удары по 14 целям на юге Бейрута. Был причинен значительный ущерб.

В публикациях ливанских СМИ отмечается, эта атака была одной из самых мощных за последние недели.

Сведения о том, какие именно цели были поражены, уточняются.

Арабский отдел пресс-службы ЦАХАЛа предупреждал жителей южных районов Бейрута о предстоящих ударах и призывал их эвакуироваться.