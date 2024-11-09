В субботу из Ливана в сторону Израиля было выпущено не менее 70 ракет

После сигналов тревоги, сработавших в 15:00 в районе горы Мерон и в 15:14-15:15 в Верхней Галилее, было зафиксировано несколько ракет, выпущенных из Ливана и упавших на незастроенной местности.

После того, как в 15:14 сигнал тревоги сработал в районе Метулы, было зафиксировано не менее около пяти ракет, одна из которых упала на открытой местности, четыре были перехвачены. Пострадавших нет.

Всего же, как сообщает ЦАХАЛ, с утра до 17:00 из Ливана в сторону Израиля было выпущено не менее 70 ракет.