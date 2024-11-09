400 дней в плену ХАМАСа: штаб семей похищенных проведет митинг в Тель-Авиве

Штаб семей похищенных сообщил, что в субботу, 9 ноября, в 20:10 на Площади заложников в Тель-Авиве пройдет митинг, приуроченный к страшной дате – 400 дням с начала войны с ХАМАСом.

"Вот уже 400 дней как семьи похищенных кричат везде, где только возможно, требуя вернуть их близких из туннелей смерти ХАМАСа. Пусть 101 похищенный вернется домой: живые для возвращения к жизни, а погибшие – чтобы быть похороненными в своей стране", – говорится в обращении штаба.