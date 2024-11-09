Бойцы ЦАХАЛа, действуя на юге Ливана, обнаружили мобильный ракетный комплекс
время публикации: 09 ноября 2024 г., 18:57 | последнее обновление: 09 ноября 2024 г., 19:03
Бойцы 769-й бригады, действуя на юге Ливана, обнаружили и изъяли мобильный ракетный комплекс, в котором находились 24 ракеты, нацеленные на населенные пункты Верхней Галилеи.
Всего же на данный момент силы ЦАХАЛа уничтожили около 300 террористических инфраструктур, в том числе и подземных, на юге Ливана, ликвидировали десятки террористов, обнаружили множество складов оружия и боеприпасов, документы с разведданными, гранатометы и другую технику.