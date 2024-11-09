Действия ЦАХАЛа в Иудее и Самарии в ночь на 9.11.2024: операции в Шхеме, Туль-Кареме, около Рамаллы

Cилы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) и пограничной полиции (МАГАВ) продолжают операции в Иудее и Самарии с целью предотвращения новых терактов и задержания или нейтрализации активистов террористических организаций.

Источники в ПА сообщают, что израильские военные в ночь на 9 ноября действовали в Шхеме (на территории лагеря Аскар) и около Шхема (в Байт-Умрине), в Туль-Кареме и около Туль-Карема (в Шуэйке, Иктабе), около Рамаллы (в Кубаре, Нильине, Сильуаде).

Происходили вооруженные столкновения.

О пострадавших с израильской стороны минувшей ночью не сообщалось.

В Кубаре, к северу от Рамаллы, был проведен обыск в доме бывшего лидера ХАМАСа Абу Асафа аль-Баргути, который умер в израильской тюрьме в 2021 году. Многих его родственников позже привлекали к ответственности за причастность к террористической деятельности.

Задержаны подозреваемые. Общее число задержанных по подозрению в террористической деятельности уточняется.

ЦАХАЛ пока не комментирует события в Иудее и Самарии, происходившие в ночь на 9 ноября.