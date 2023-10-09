В бою около Сдерота был тяжело ранен бригадный генерал Роман Гофман

Разрешена к публикации информация о том, что бригадный генерал Роман Гофман, начальник учебного центра сухопутных войск, бывший командир дивизии "Башан", был тяжело ранен в бою с террористами около Сдерота.

Гофман перенес несколько операций. В настоящее время его состояние стабилизировалось.

Роман Гофман является первым представителем "большой алии", получившим генеральское звание в ЦАХАЛе.