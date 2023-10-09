adv_10 m_ar_top_1
adv_11 ar_top_1
Иерусалим:
17 - 27°
Тель-Авив:
22 - 29°
Эйлат:
23 - 36°
Приложение
для Android
Все новости
Разделы
Поиск
Валюта
Погода
Афиша
$ 3.863 ₪ 4.073 ₪
Иерусалим:
17 - 27°
Тель-Авив:
22 - 29°
Эйлат:
23 - 36°
  • В ИЗРАИЛЕ
  • БЛИЖНИЙ ВОСТОК
  • В МИРЕ
  • ЗДОРОВЬЕ
  • ЭКОНОМИКА
  • НЕДВИЖИМОСТЬ
  • АВТОМОБИЛИ
  • СПОРТ
  • ДОСУГ
  • ПРЕССА
  • ФОТОРЕПОРТАЖИ
    • adv_08 ar_top_2
    В Израиле

    В бою около Сдерота был тяжело ранен бригадный генерал Роман Гофман

    время публикации: | последнее обновление:
    блог версия для печати фото
    В бою около Сдерота был тяжело ранен бригадный генерал Роман Гофман
    Пресс-служба ЦАХАЛа

    Разрешена к публикации информация о том, что бригадный генерал Роман Гофман, начальник учебного центра сухопутных войск, бывший командир дивизии "Башан", был тяжело ранен в бою с террористами около Сдерота.

    Гофман перенес несколько операций. В настоящее время его состояние стабилизировалось.

    Роман Гофман является первым представителем "большой алии", получившим генеральское звание в ЦАХАЛе.

    adv_12 m_ar_1

    adv_13 article_video
    Ссылки по теме
    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 1 Июля 2020
    Роман Гофман вступил в командование дивизией "Башан": "Обязуюсь победить"
    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 24 Февраля 2020
    "Армия – это я". Интервью с Романом Гофманом
    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 2 Июля 2019
    Бригадный генерал Роман Гофман и новые назначения в ЦАХАЛе. Список
    adv_14 ar_middle_wwh
    adv_15 ar_middle_yandex
    adv_16 ar_middle_mobile_yandex
    adv_17 ar_right_wwh
    adv_18 ar_right_1
    adv_19 above_important

    ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

    02:01 WSJ: Иранские спецслужбы участвовали в планировании операции ХАМАСа против Израиля
    01:40 Третий день войны с ХАМАСом. Хронология событий
    01:34 В бою около Сдерота был тяжело ранен бригадный генерал Роман Гофман
    01:26 CNN: в Израиле террористами убиты три американца, возможно среди пленных есть граждане США
    01:21 ЦАХАЛ: захвачен в плен заместитель командира "южной военно-морской бригады в Газе"
    01:04 Около границы с Ливаном бойцы ЦАХАЛа по ошибке обстреляли машину с военнослужащими, четверо раненых
    00:38 Террористы вновь обстреливают Ашкелон
    00:27 Минздрав Израиля сообщает о более 2300 пострадавших в войне с ХАМАСом
    adv_20 ar_right_2
    adv_21 ar_right_3
    adv_22 ar_right_4
    adv_23 ar_right_5
    adv_09 hp_bottom