В бою около Сдерота был тяжело ранен бригадный генерал Роман Гофман
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Разрешена к публикации информация о том, что бригадный генерал Роман Гофман, начальник учебного центра сухопутных войск, бывший командир дивизии "Башан", был тяжело ранен в бою с террористами около Сдерота.
Гофман перенес несколько операций. В настоящее время его состояние стабилизировалось.
Роман Гофман является первым представителем "большой алии", получившим генеральское звание в ЦАХАЛе.
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