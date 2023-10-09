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    В Израиле

    СМИ: в Нир-Оз террористы убили семью с тремя маленькими детьми, в Кфаз-Азе родители ценой своей жизни спасли малышей

    время публикации: | последнее обновление:
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    Итай и Адар Бердичевски
    Соцсети

    Израильские СМИ пишут о трагической и героической истории гибели Адар и Итая Бердичевски (около 30 лет) – супругов из поселка Кфар-Аза, которые ценой жизни спасли своих маленьких детей – десятимесячных близнецов.

    В публикации на сайте Walla рассказывается, что Адар и Итай, заметив приближение террористов, спрятали и заперли детей в защищенной комнате, а сами попытались оказать сопротивление. Они погибли. Но их дети, которые провели 13-14 часов в "мамаде", были спасены и переданы бабушке.

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    В социальных сетях пишут, что Адар и Итай имели боевой армейский опыт. В некоторых публикациях рассказывается, что они смогли убить многих террористов (до семи), но пали в неравном бою.

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    Walla пишет о еще одной ужасающей истории, которая произошла в поселке Нир Оз, где террористы убили Тамар Кедем Симан-Тов (35), ее мужа Йонатана и трех их маленьких детей – 6-летних дочерей Шахар и Арбель и 4-летнего сына Омера.

    Список погибших в результате террористической атаки на юг Израиля (обновляется)

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