Мотоциклист получил тяжелые травмы в результате ДТП возле КПП "Маккабим"
время публикации: 09 октября 2024 г., 01:28 | последнее обновление: 09 октября 2024 г., 01:28
На 443-й трассе, рядом с КПП "Маккабим", произошло столкновение легкового автомобиля и мотоцикла.
Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что мотоциклист (мужчина примерно 30 лет) получил множественные травмы, и был доставлен в тяжелом состоянии в больницу "Шиба" в Тель а-Шомере.
Дорожная полиция расследует обстоятельства аварии.
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