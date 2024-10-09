Мотоциклист получил тяжелые травмы в результате ДТП возле КПП "Маккабим"

На 443-й трассе, рядом с КПП "Маккабим", произошло столкновение легкового автомобиля и мотоцикла.

Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что мотоциклист (мужчина примерно 30 лет) получил множественные травмы, и был доставлен в тяжелом состоянии в больницу "Шиба" в Тель а-Шомере.

Дорожная полиция расследует обстоятельства аварии.