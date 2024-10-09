Действия ЦАХАЛа в Газе в ночь на 9 октября: удары по целям на севере и в центре сектора

В ночь на 9 октября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжала действовать в секторе Газы. Информация о ходе боевых действий ночью поступала исключительно от источников в Газе.

Судя по имеющейся информации, ночью удары наносились по целям на севере и в центре сектора Газы.

На севере сектора: источники в Газе сообщают о девяти убитых в результате удара ЦАХАЛа по дому семьи Фархат в Шуджаийе, к востоку от города Газа; источники в Газе сообщают о серии взрывов в районе Ат-Тауам; ЦАХАЛ обстреливает цели в Джабалии; минздрав Газы (структура ХАМАСа) заявляет о десятках убитых в Джабалии; артиллерия ЦАХАЛа обстреливает цели в Зайтуне, на юго-востоке города Газа; израильская артиллерия продолжает обстрел целей в Джабалии.

В центре сектора: источники в Газе сообщают о шести убитых в результате ударов ЦАХАЛа по целям в Аль-Бурейдже и Нусейрате; ЦАХАЛ нанес удар по цели в западной части Нусейрата, есть убитый и раненые; трое погибших в результате удара ВВС ЦАХАЛа по цели в Нусейрате; три человека погибли в результате атаки ВВС ЦАХАЛа на цели в лагере Аль-Бурейдж.

ЦАХАЛ пока не дает комментариев по поводу боевых действий в Газе в ночь на 9 октября.

Министерство здравоохранения Газы (структура ХАМАСа) заявила о том, что три больницы на севере сектора находятся под угрозой закрытия из-за действий израильских военных.