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Израиль

ЦАХАЛ: из Ливана по Галилее и Голанам было выпущено около 90 ракет

время публикации: 09 октября 2024 г., 17:42 | последнее обновление: 09 октября 2024 г., 17:50
ЦАХАЛ: из Ливана по Галилее и Голанам было выпущено около 90 ракет
Кадр из видео пресс-службы ЦАХАЛа

ЦАХАЛ сообщает, что ударом с воздуха была ликвидирована ракетная установка, из которой в 14:16 была обстреляна Кирьят-Шмона – в результате обстрела израильской территории погибли два человека.

Также ЦАХАЛ уведомляет, что в 16:41-16:49 были зафиксированы пуски из Ливана примерно 90 ракет по Галилее и Голанским высотам. Некоторые ракеты были перехвачены, но были и попадания. Возникли пожары, ведется их тушение.

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