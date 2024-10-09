ЦАХАЛ: из Ливана по Галилее и Голанам было выпущено около 90 ракет
время публикации: 09 октября 2024 г., 17:42 | последнее обновление: 09 октября 2024 г., 17:50
ЦАХАЛ сообщает, что ударом с воздуха была ликвидирована ракетная установка, из которой в 14:16 была обстреляна Кирьят-Шмона – в результате обстрела израильской территории погибли два человека.
Также ЦАХАЛ уведомляет, что в 16:41-16:49 были зафиксированы пуски из Ливана примерно 90 ракет по Галилее и Голанским высотам. Некоторые ракеты были перехвачены, но были и попадания. Возникли пожары, ведется их тушение.