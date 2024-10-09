ЦАХАЛ атаковал объекты "Хизбаллы" в Бейруте и на юге Ливана
время публикации: 09 октября 2024 г., 14:19 | последнее обновление: 09 октября 2024 г., 14:23
ЦАХАЛ атаковал склады БПЛА и ракетные пусковые установки на юге Ливана. ВВС ЦАХАЛа атаковали объекты "Хизбаллы", расположенные вблизи гражданских объектов в районе Дахия на юге Бейрута – удары были нанесены по оружейному заводу и штабу разведки этой террористической организации.
В сообщении ЦАХАЛа отмечается, что "Хизбалла" размещает свои военные объекты в Бейруте рядом со школами, мечетями и жилыми районами.
ЦАХАЛ заявляет, что были предприняты меры для минимизации ущерба гражданскому населению.