ЦАХАЛ атаковал объекты "Хизбаллы" в Бейруте и на юге Ливана

ЦАХАЛ атаковал склады БПЛА и ракетные пусковые установки на юге Ливана. ВВС ЦАХАЛа атаковали объекты "Хизбаллы", расположенные вблизи гражданских объектов в районе Дахия на юге Бейрута – удары были нанесены по оружейному заводу и штабу разведки этой террористической организации.

В сообщении ЦАХАЛа отмечается, что "Хизбалла" размещает свои военные объекты в Бейруте рядом со школами, мечетями и жилыми районами.

ЦАХАЛ заявляет, что были предприняты меры для минимизации ущерба гражданскому населению.