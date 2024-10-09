ЦАХАЛ ликвидировал комроты "Хизбаллы" и несколько групп боевиков на юге Ливана, задействовав дроны
время публикации: 09 октября 2024 г., 16:30 | последнее обновление: 09 октября 2024 г., 16:35
Бойцы 636-го разведбатальона, подразделение дронов, и артиллерия 36-й дивизии провели операцию, в результате которой на юге Ливана были ликвидирован командир роты "Хизбаллы" и несколько групп боевиков.
Ранее 636-й батальон действовал в Газе, теперь бойцы этого подразделения участвуют в наземной операции на территории Ливана.