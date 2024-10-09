Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в среду, 9 октября, температура существенно не изменится и будет примерно соответствующей среднесезонной. Малооблачно.

В Иерусалиме – 18-25 градусов, в Тель-Авиве – 22-27, в Хайфе – 23-26, в Эйлате – 25-34, в Беэр-Шеве – 20-29, в Мицпе-Рамоне – 18-29, на побережье Мертвого моря – 24-31, в Ашкелоне и Ашдоде – 22-27, в Ариэле – 19-26, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 25-30, на Голанских высотах – 21-30.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 28 градусов, высота волн – 30-70 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть северо-западный ветер (до 20 км/ч), в районе Хайфы – северо-западный (до 15 км/ч), в районе озера Кинерет – западный (до 25 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 30 км/ч).

В четверг-субботу – без существенных изменений.