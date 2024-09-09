Задержан житель Нагарии, подозреваемый в угрозах в адрес членов семей заложников
время публикации: 09 сентября 2024 г., 08:09 | последнее обновление: 09 сентября 2024 г., 08:18
Полиция сообщает о задержании 36-летнего жителя Нагарии по подозрению в публикации в сети интернет угроз в адрес членов семей заложников, удерживаемых террористами в Газе.
Судя по заявлению пресс-службы полиции, речь идет об угрозах в видеообращении.
Отметим, что в сообщении полиции ничего не говорится о характере угроз и о мотивах человека, которые с этими угрозами выступал.