x
09 сентября 2024
|
последняя новость: 09:04
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
09 сентября 2024
|
09 сентября 2024
|
последняя новость: 09:04
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Задержан житель Нагарии, подозреваемый в угрозах в адрес членов семей заложников

время публикации: 09 сентября 2024 г., 08:09 | последнее обновление: 09 сентября 2024 г., 08:18
Задержан житель Нагарии, подозреваемый в угрозах в адрес членов семей заложников
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция сообщает о задержании 36-летнего жителя Нагарии по подозрению в публикации в сети интернет угроз в адрес членов семей заложников, удерживаемых террористами в Газе.

Судя по заявлению пресс-службы полиции, речь идет об угрозах в видеообращении.

Отметим, что в сообщении полиции ничего не говорится о характере угроз и о мотивах человека, которые с этими угрозами выступал.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook