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Израиль

ЦАХАЛ нанес серию ударов по объектам "Хизбаллы" на юге Ливана. Видео

время публикации: 09 сентября 2024 г., 07:44 | последнее обновление: 09 сентября 2024 г., 07:49
ЦАХАЛ нанес серию ударов по объектам "Хизбаллы" на юге Ливана. Видео
Пресс-служба ЦАХАЛа

ЦАХАЛ сообщает, что в ночь на 9 сентября израильские ВВС атаковали здания военного назначения и пусковую установку террористической организации "Хизбалла" в районах Кфар-Кила, Ат-Тайба, Ханин и Ярин на юге Ливана.

Кроме того, вечером 8 сентября израильские ВВС атаковали военную структуру "Хизбаллы" в районе Харбат-Салем на юге Ливана.

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