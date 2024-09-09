ЦАХАЛ нанес серию ударов по объектам "Хизбаллы" на юге Ливана. Видео

ЦАХАЛ сообщает, что в ночь на 9 сентября израильские ВВС атаковали здания военного назначения и пусковую установку террористической организации "Хизбалла" в районах Кфар-Кила, Ат-Тайба, Ханин и Ярин на юге Ливана.

Кроме того, вечером 8 сентября израильские ВВС атаковали военную структуру "Хизбаллы" в районе Харбат-Салем на юге Ливана.