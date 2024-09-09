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Израиль

Нетаниягу: "Нет и не будет изменения статус-кво на Храмовой горе"

время публикации: 09 сентября 2024 г., 08:29 | последнее обновление: 09 сентября 2024 г., 09:12
Нетаниягу: "Нет и не будет изменения статус-кво на Храмовой горе"
Chaim Goldberg/Flash90

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу заявил, открывая заседание военно-политического кабинета, что статус-кво на Храмовой горе остается неизменным. По сообщению пресс-службы Нетаниягу, он напомнил министрам, что для посещения Храмовой горы министры должны получить разрешение премьер-министра через его военного секретаря.

Телеканал "Кешет" сообщил, что представители оборонных структур предупредили премьер-министра об опасности того, что происходит на Храмовой горе. Речь идет, в первую очередь, о публичных заявлениях министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира, а также о бездействии полиции, воздерживающейся от активных шагов по борьбе с нарушениями статус-кво на Храмовой горе. По мнению некоторых силовиков, эта тенденция может привести к дополнительной эскалации насилия в Иудее, Самарии и Иерусалиме.

Израиль
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