Нетаниягу: "Нет и не будет изменения статус-кво на Храмовой горе"

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу заявил, открывая заседание военно-политического кабинета, что статус-кво на Храмовой горе остается неизменным. По сообщению пресс-службы Нетаниягу, он напомнил министрам, что для посещения Храмовой горы министры должны получить разрешение премьер-министра через его военного секретаря.

Телеканал "Кешет" сообщил, что представители оборонных структур предупредили премьер-министра об опасности того, что происходит на Храмовой горе. Речь идет, в первую очередь, о публичных заявлениях министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира, а также о бездействии полиции, воздерживающейся от активных шагов по борьбе с нарушениями статус-кво на Храмовой горе. По мнению некоторых силовиков, эта тенденция может привести к дополнительной эскалации насилия в Иудее, Самарии и Иерусалиме.