ЦАХАЛ уточняет: из Ливана проникли два вражеских аппарата, один взорвался в Нагарии
время публикации: 09 сентября 2024 г., 11:39 | последнее обновление: 09 сентября 2024 г., 11:39
Армия обороны Израиля опубликовала уточнение к последним тревогам в Нагарии и окрестностях: в Западной Галилее было зафиксировано проникновение двух воздушных целей с территории Ливана, одна из них упала в Нагарии.
В ходе инцидента никто не пострадал.
Напомним, в Нагарии БПЛА-камикадзе из Ливана попал в многоэтажную новостройку, взорвавшись, но не причинив серьезного ущерба.
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