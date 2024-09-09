ЦАХАЛ уточняет: из Ливана проникли два вражеских аппарата, один взорвался в Нагарии

Армия обороны Израиля опубликовала уточнение к последним тревогам в Нагарии и окрестностях: в Западной Галилее было зафиксировано проникновение двух воздушных целей с территории Ливана, одна из них упала в Нагарии.

В ходе инцидента никто не пострадал.

Напомним, в Нагарии БПЛА-камикадзе из Ливана попал в многоэтажную новостройку, взорвавшись, но не причинив серьезного ущерба.