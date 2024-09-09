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Израиль

ЦАХАЛ уточняет: из Ливана проникли два вражеских аппарата, один взорвался в Нагарии

время публикации: 09 сентября 2024 г., 11:39 | последнее обновление: 09 сентября 2024 г., 11:39
ЦАХАЛ уточняет: из Ливана проникли два вражеских аппарата, один взорвался в Нагарии
Пресс-служба ЦАХАЛа

Армия обороны Израиля опубликовала уточнение к последним тревогам в Нагарии и окрестностях: в Западной Галилее было зафиксировано проникновение двух воздушных целей с территории Ливана, одна из них упала в Нагарии.

В ходе инцидента никто не пострадал.

Напомним, в Нагарии БПЛА-камикадзе из Ливана попал в многоэтажную новостройку, взорвавшись, но не причинив серьезного ущерба.

Израиль
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