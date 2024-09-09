x
09 сентября 2024
|
последняя новость: 21:02
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
09 сентября 2024
|
09 сентября 2024
|
последняя новость: 21:02
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

ВВС ЦАХАЛа продолжают наносить удары по объектам "Хизбаллы" на юге Ливана

время публикации: 09 сентября 2024 г., 20:09 | последнее обновление: 09 сентября 2024 г., 20:09
ВВС ЦАХАЛа продолжают наносить удары по объектам "Хизбаллы" на юге Ливана
Пресс-служба ЦАХАЛа

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщает, что ВВС ЦАХАЛа продолжают наносить удары по объектам террористической инфраструктуры "Хизбаллы" на юге Ливана.

Самолеты военно-воздушных сил нанесли удар по зданию, использовавшемуся террористической организацией в военных целях в деревне Кфар-Кила.

ВВС ЦАХАЛа также нанесли удар по группе террористом в районе деревни Талуса.

Из танков обстрелян наблюдательный пункт "Хизбаллы" возле деревни Шуба.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 09 сентября 2024

339-й день войны в Израиле: массированный удар ЦАХАЛа по целям в Сирии. Хронология событий