ВВС ЦАХАЛа продолжают наносить удары по объектам "Хизбаллы" на юге Ливана

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщает, что ВВС ЦАХАЛа продолжают наносить удары по объектам террористической инфраструктуры "Хизбаллы" на юге Ливана.

Самолеты военно-воздушных сил нанесли удар по зданию, использовавшемуся террористической организацией в военных целях в деревне Кфар-Кила.

ВВС ЦАХАЛа также нанесли удар по группе террористом в районе деревни Талуса.

Из танков обстрелян наблюдательный пункт "Хизбаллы" возле деревни Шуба.