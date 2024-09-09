ВВС ЦАХАЛа продолжают наносить удары по объектам "Хизбаллы" на юге Ливана
время публикации: 09 сентября 2024 г., 20:09 | последнее обновление: 09 сентября 2024 г., 20:09
Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщает, что ВВС ЦАХАЛа продолжают наносить удары по объектам террористической инфраструктуры "Хизбаллы" на юге Ливана.
Самолеты военно-воздушных сил нанесли удар по зданию, использовавшемуся террористической организацией в военных целях в деревне Кфар-Кила.
ВВС ЦАХАЛа также нанесли удар по группе террористом в районе деревни Талуса.
Из танков обстрелян наблюдательный пункт "Хизбаллы" возле деревни Шуба.