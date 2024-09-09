Аймана Удэ удалили из зала заседаний Кнессета за слова о "терроре израильской оккупации"

В ходе специального пленарного заседания, собранного во время парламентских каникул, депутат от блока ХАДАШ-ТААЛ Айман Удэ заявил, что "самым большим террором является продолжающаяся израильская оккупация".

Сайт Walla News пишет, что депутат от "Ликуда" Тали Готлиб прервала его выступление выкриком с места: "Сторонник террора!". Готлиб продолжила кричать, подбежав к трибуне Кнессета.

Айман Удэ обвинил вице-спикера Моше Соломона ("Ционут Датит") в том, что тот не позволяет ему закончить выступление и не призвал к порядку мешавших выступлению парламентариев. В ходе перепалки Удэ назвал Соломона расистом, в ответ вице-спикер попросил удалить Удэ из зала.

Walla News пишет, что позднее из зала был также удален депутат Офер Касиф (ХАДАШ), который раскритиковал вице-спикера за то, что он удалил из зала только Удэ, а Тали Готлиб было позволено остаться.