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Израиль

Аймана Удэ удалили из зала заседаний Кнессета за слова о "терроре израильской оккупации"

время публикации: 09 сентября 2024 г., 19:43 | последнее обновление: 09 сентября 2024 г., 20:00
Депутат Кнессета Айман Удэ
Tomer Neuberg/Flash90

В ходе специального пленарного заседания, собранного во время парламентских каникул, депутат от блока ХАДАШ-ТААЛ Айман Удэ заявил, что "самым большим террором является продолжающаяся израильская оккупация".

Сайт Walla News пишет, что депутат от "Ликуда" Тали Готлиб прервала его выступление выкриком с места: "Сторонник террора!". Готлиб продолжила кричать, подбежав к трибуне Кнессета.

Айман Удэ обвинил вице-спикера Моше Соломона ("Ционут Датит") в том, что тот не позволяет ему закончить выступление и не призвал к порядку мешавших выступлению парламентариев. В ходе перепалки Удэ назвал Соломона расистом, в ответ вице-спикер попросил удалить Удэ из зала.

Walla News пишет, что позднее из зала был также удален депутат Офер Касиф (ХАДАШ), который раскритиковал вице-спикера за то, что он удалил из зала только Удэ, а Тали Готлиб было позволено остаться.

Израиль
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