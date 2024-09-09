Операция ЦАХАЛа в Зайтуне: уничтожены десятки террористов. Видео

ЦАХАЛ продолжает наземную операцию в Газе. Основные наземные боевые действия ведутся на севере, в центре и на юге сектора. При этом удары по целям наносятся на всей территории сектора.

Сегодняшний отчет ЦАХАЛа посвящен действия 16-й "Иерусалимской" бригады 252-й дивизии, силы которой введены в район Зайтун, на юго-востоке города Газа. Сообщается о ликвидации десятков террористов и десятков террористических объектов. Также в отчете упомянуто об обнаружении станка для производства оружия и укреплений боевиков.