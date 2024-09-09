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Израиль

Бросившая песок в Бен-Гвира объяснила свои мотивы: он отдыхал с детьми во время войны

время публикации: 09 сентября 2024 г., 13:46 | последнее обновление: 09 сентября 2024 г., 13:46
Бросившая песок в Бен-Гвира объяснила свои мотивы: он отдыхал с детьми во время войны
Avshalom Sassoni/Flash90

Подано предварительное обвинительное заключение против женщины, которая бросалась песком в министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира. Она обвиняется в нападении на государственного служащего и в препятствовании полицейскому при исполнении им служебных обязанностей.

По данным обвинительного заключения, в пятницу 6 сентября около полудня Итамар Бен-Гвир отдыхал со своей семьей на пляже в Тель-Авиве. К нему подошла обвиняемая и бросила в него горсть песка. Сотрудники службы безопасности и полицейские, находившиеся на месте происшествия, попытались вмешаться, и в них тоже был брошен песок.

Один из сотрудников полиции преследовал подозреваемую, он попросил ее подойти к нему, но та отказалась и вошла в море – в момент инцидента женщина была в купальнике. Несмотря на многократные просьбы выйти из воды, женщина отказывалась, и лишь через продолжительное время после уговоров со стороны ее знакомого она согласилась выйти из воды.

После этого женщина была задержана для допроса, по итогам которого было принято решение оставить ее под стражей. Вначале она отрицала свою причастность к происшествию, но когда ей представили дополнительные доказательства, женщина изменила свою версию, заявив, что ее разозлило, что министр проводит время с детьми на пляже во время войны, когда у него есть дела поважнее.

В тот же вечер адвокат обвиняемой подал апелляцию на ее арест, но судья отклонил его. В обвинительном заключении указывается, что женщина была разочарована поведением министра, который нашел время на отдых со своей семьей на пляже, и поэтому она напала на него на глазах у его детей.

Пресс-служба полиции подчеркивает, что правоохранительные органы очень серьезно относятся к нападениям на выборные должностные лица вне зависимости от их политической принадлежности, и будут жестко действовать против таких правонарушений.

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