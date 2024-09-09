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Израиль

Ученический и родительский комитеты призвали старшеклассников не идти в школу

время публикации: 09 сентября 2024 г., 07:20 | последнее обновление: 09 сентября 2024 г., 07:20
Ученический и родительский комитеты призвали старшеклассников не идти в школу
Yonatan Sindel/Flash90

Поздно вечером в воскресенье, 8 сентября, председатель организации учителей средних и старших классов Ран Эрез объявил о приостановке забастовки в старших классах школ и возобновлении учебы, несмотря на то, что стороны так и не достигли прорыва на переговорах по новому коллективному трудовому соглашению.

Вместе с тем, Эрез заявил, что забастовочные санкции в виде отказа от публикации оценок и проведения внеклассных мероприятий продолжатся.

В связи с этим всеизраильский ученический совет и всеизраильский родительский комитет призвали старшеклассников не возвращаться к учебе. "Школьники не должны быть игрушкой в чужих играх", - заявили в ученическом комитете, раскритиковав, в частности, крайне поздний час объявления о прекращении забастовки.

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