Ученический и родительский комитеты призвали старшеклассников не идти в школу

Поздно вечером в воскресенье, 8 сентября, председатель организации учителей средних и старших классов Ран Эрез объявил о приостановке забастовки в старших классах школ и возобновлении учебы, несмотря на то, что стороны так и не достигли прорыва на переговорах по новому коллективному трудовому соглашению.

Вместе с тем, Эрез заявил, что забастовочные санкции в виде отказа от публикации оценок и проведения внеклассных мероприятий продолжатся.

В связи с этим всеизраильский ученический совет и всеизраильский родительский комитет призвали старшеклассников не возвращаться к учебе. "Школьники не должны быть игрушкой в чужих играх", - заявили в ученическом комитете, раскритиковав, в частности, крайне поздний час объявления о прекращении забастовки.