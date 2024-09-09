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Израиль

Рабочий завода в Маале-Адумим упал с большой высоты, он в тяжелом состоянии

время публикации: 09 сентября 2024 г., 12:01 | последнее обновление: 09 сентября 2024 г., 12:01
Рабочий завода в Маале-Адумим упал с большой высоты, он в тяжелом состоянии
Фото NEWSru.co.il

В диспетчерскую службы скорой помощи "Маген Давид Адом" по Иерусалимскому округу в 10:56 поступило сообщение об инциденте на заводе в Маале-Адумим, где один из рабочих упал с высоты около 15 метров.

Прибывшие на место происшествия фельдшеры и парамедики МАДА оказали пострадавшему неотложную помощь и повезли его в больницу "Адаса Ар а-Цофим" в Иерусалиме.

Сообщается, что рабочий, мужчина в возрасте около 50 лет, получил множественные травмы, он находится в тяжелом состоянии.

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