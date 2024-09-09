Полиция ликвидировала протестный лагерь в Парке Независимости в Иерусалиме

Полиция объявила незаконной демонстрацию протеста против затягивания сделки по освобождению заложников, которую группа молодых людей устроила с ночи в Парке Независимости ("Ган Ацмаут") в Иерусалиме, и ликвидировала созданный протестующими палаточный лагерь.

В ночь на понедельник молодые люди с транспарантами и палатками собрались в парке, они разместили плакаты с призывами к немедленному заключению сделки с террористами. Среди протестующих была Шай Дикман, двоюродная сестра Кармель Гат, похищенной 7 октября и убитой в плену около двух недель назад.

Представители полиции отметили, что в сотрудничестве с муниципальными инспекторами Иерусалима полиция занимается восстановлением общественного порядка. В полиции подчеркивают, что акции протеста на улице Агрон неподалеку от консульства США незаконные, и их организаторам это было разъяснено.

Поскольку демонстранты не отреагировали на указание сотрудников полиции, протестный лагерь был разобран, а участники демонстрации удалены из парка. В полиции подчеркивают, что акции протеста не должны проходить с нарушением общественного порядка.