Суд обязал Палестинскую автономию выплатить компенсации пострадавшим за сотрудничество с Израилем

Иерусалимский окружной суд постановил, что Палестинская автономия должна будет выплатить компенсации трем жителям автономии, подвергавшимся издевательствам из-за сотрудничества с правоохранительными органами Израиля с целью предотвращения терактов.

Общая сумма компенсации составит 4,5 миллиона шекелей – по 1,5 миллиона шекелей каждому из трех пострадавших, обратившихся в израильский суд.

Согласно иску, истцы на протяжении четырех лет подвергались унижениям, физическим издевательствам, пыткам, отказу в удовлетворении базовых потребностей, таких как сон и пользование туалетом. Также угрозам подвергались семьи истцов.

Напомним, что около месяца назад Иерусалимский окружной суд присудил 80 миллионов шекелей компенсации 39 жителям Палестинской автономии, пострадавшим из-за сотрудничества с Израилем в сфере предотвращения терактов.

На текущий момент в Иерусалимском окружном суде рассматриваются еще несколько десятков подобных дел.

Стоит отметить, что потребовалось более двух десятилетий судебных разбирательств, пока Верховный суд в 2019 и 2021 годах не постановил, что израильская судебная система имеет право рассматривать иски подобного рода к Палестинской автономии.