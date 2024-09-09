Учительница из Кирьят-Арбы подозревается в сексуализированном насилии в отношении ученицы

Полиция расследует подозрения о совершении преступлений сексуального характера преподавательницей учебного заведения Кирьят-Арбы в отношении несовершеннолетней ученицы.

Сотрудники полиции начали расследование после получения заявления о том, что преподавательница учебного заведения в течение последних месяцев совершает сексуализированное насилие в отношении несовершеннолетней.

В воскресенье, 8 сентября, 33-летняя подозреваемая была задержана для допроса полицией, в понедельник мировой суд Иерусалима продлил ее содержание под стражей до 12 сентября.

Суд запретил публикацию имени подозреваемой, однако разрешил опубликовать сообщение о факте подозрений, поскольку существует опасение о наличии других жертв.

Родителей, чьи дети стали жертвами подозреваемой, просят обратиться в полицию Хеврона по телефону 02-9959555 или в общую диспетчерскую полиции по телефону 100.