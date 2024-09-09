x
09 сентября 2024
|
последняя новость: 16:34
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
09 сентября 2024
|
09 сентября 2024
|
последняя новость: 16:34
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Учительница из Кирьят-Арбы подозревается в сексуализированном насилии в отношении ученицы

время публикации: 09 сентября 2024 г., 14:18 | последнее обновление: 09 сентября 2024 г., 14:22
Учительница из Кирьят-Арбы подозревается в сексуализированном насилии в отношении ученицы
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция расследует подозрения о совершении преступлений сексуального характера преподавательницей учебного заведения Кирьят-Арбы в отношении несовершеннолетней ученицы.

Сотрудники полиции начали расследование после получения заявления о том, что преподавательница учебного заведения в течение последних месяцев совершает сексуализированное насилие в отношении несовершеннолетней.

В воскресенье, 8 сентября, 33-летняя подозреваемая была задержана для допроса полицией, в понедельник мировой суд Иерусалима продлил ее содержание под стражей до 12 сентября.

Суд запретил публикацию имени подозреваемой, однако разрешил опубликовать сообщение о факте подозрений, поскольку существует опасение о наличии других жертв.

Родителей, чьи дети стали жертвами подозреваемой, просят обратиться в полицию Хеврона по телефону 02-9959555 или в общую диспетчерскую полиции по телефону 100.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 20 марта 2024

Школьники из центра страны подозреваются в краже "голых" фотографий своей учительницы
// https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 07 октября 2022

"ХАМАСники и командирша": учительница старших классов подозревается в "неуставных" отношениях с учениками
// https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 04 сентября 2022

СМИ: учительница подозревается в том, что покупала спиртное для учеников
// https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 16 августа 2022

Учительница, подозреваемая в сексуальных преступлениях, переведена под домашний арест