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Действия ЦАХАЛа в Иудее и Самарии в ночь на 9 сентября: операции в Шхеме, Туль-Кареме, около Рамаллы

время публикации: 09 сентября 2024 г., 06:16 | последнее обновление: 09 сентября 2024 г., 06:22
Действия ЦАХАЛа в Иудее и Самарии в ночь на 9 сентября: операции в Шхеме, Туль-Кареме, около Рамаллы
Пресс-служба ЦАХАЛа

Cилы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛа) продолжают операции в Иудее и Самарии с целью предотвращения новых терактов и задержания или нейтрализации активистов террористических организаций. Продолжается масштабная операция в Самарии.

Источники в ПА сообщают, что израильские военные в ночь на 9 сентября действовали в Шхеме (в Балате), в Туль-Кареме и в Нур аш-Шамсе (к востоку от Туль-Карема), около Рамаллы (в районах Абу Фалах, Абу Шхэйдам, Турмус Айя, Дир Абу Машаль, а также в Каландии), около Калькилии (в Бака аль-Хатабе), в Хевроне и около Хеврона (в Рас аль-Джуре), а также в Аль-Убайдии (около Бейт-Лехема).

Происходили вооруженные столкновения. Есть пострадавшие с палестинской стороны.

О пострадавших с израильской стороны минувшей ночью не сообщалось.

Задержаны подозреваемые. Общее число задержанных по подозрению в террористической деятельности уточняется.

ЦАХАЛ пока не комментирует события в Иудее и Самарии, происходившие в ночь на 9 сентября.

Пограничная полиция действовала в лагере Шуафат, на севере Иерусалима.

Израиль
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