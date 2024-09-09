"Цева Адом" на границе с сектором Газы. ЦАХАЛ сообщил, что тревога была ложной
время публикации: 09 сентября 2024 г., 23:11 | последнее обновление: 09 сентября 2024 г., 23:36
В 23:20 сигнал тревоги системы раннего предупреждения о ракетном или минометном обстреле прозвучал в поселке Кисуфим на границе с сектором Газы.
Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что произошло ложное срабатывание системы раннего предупреждения.
Последний ракетный обстрел из сектора Газы был зафиксирован 8 сентября в 21:01, когда были запущены две ракеты в сторону Ашкелона.
Информация уточняется.