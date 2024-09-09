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Израиль

"Цева Адом" на границе с сектором Газы. ЦАХАЛ сообщил, что тревога была ложной

время публикации: 09 сентября 2024 г., 23:11 | последнее обновление: 09 сентября 2024 г., 23:36
Сигнал тревоги прозвучал на границе с сектором Газы
Фото NEWSru.co.il

В 23:20 сигнал тревоги системы раннего предупреждения о ракетном или минометном обстреле прозвучал в поселке Кисуфим на границе с сектором Газы.

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что произошло ложное срабатывание системы раннего предупреждения.

Последний ракетный обстрел из сектора Газы был зафиксирован 8 сентября в 21:01, когда были запущены две ракеты в сторону Ашкелона.

Информация уточняется.

Израиль
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