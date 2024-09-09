В секторе Газы задержана колонна автомобилей ООН. Комментарии ЦАХАЛа

Пресс-служба ЦАХАЛа прокомментировала обвинения минздрава ХАМАСа в том, что израильские военные не пропускают на север сектора Газы колонну автомобилей ООН.

Ранее гендиректор минздрава ХАМАСа Мунир Аль-Барш заявил, что колонна автомобилей ООН и ВОЗ должна была доставить на север сектора Газы горючее, а также вакцину от полиомиелита, однако автомобили были остановлены израильскими военными.

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что в связи с получением разведданных о том, что вместе с сотрудниками ООН в колонне находятся разыскиваемые террористы, она была остановлена с целью выявления боевиков.

При этом в армейской пресс-службе подчеркивают, что остановленная колонна не перевозит вакцину от полиомиелита, в ней едут сменщики сотрудников ООН, завершивших миссию.

ЦАХАЛ сообщает, что автомобили ООН смогут продолжить движение после окончания расследования.