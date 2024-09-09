Две аварии за час, в результате которых пострадали люди, ехавшие на электросамокатах
время публикации: 09 сентября 2024 г., 16:29 | последнее обновление: 09 сентября 2024 г., 16:29
Во второй половине дня 9 сентября служба скорой помощи "Маген Давид Адом" сообщила о двух дорожных происшествиях, в результате которых серьезные травмы получили люди, ехавшие на электросамокатах.
В Кфар-Сабе на улице Моше Снэ автомобиль сбил мужчину примерно 40 лет, ехавшего на электросамокате. Пострадавший, получивший тяжелые травмы, был доставлен в городскую больницу "Меир" в бессознательном состоянии.
На 461-й трассе около развязки Месубим грузовик сбил 14-летнего подростка, ехавшего на электросамокате. Пострадавший, получивший травмы средней тяжести, доставлен в больницу "Шиба" в Тель а-Шомере.
Эти две аварии произошли в течение одного часа.