Две аварии за час, в результате которых пострадали люди, ехавшие на электросамокатах

Во второй половине дня 9 сентября служба скорой помощи "Маген Давид Адом" сообщила о двух дорожных происшествиях, в результате которых серьезные травмы получили люди, ехавшие на электросамокатах.

В Кфар-Сабе на улице Моше Снэ автомобиль сбил мужчину примерно 40 лет, ехавшего на электросамокате. Пострадавший, получивший тяжелые травмы, был доставлен в городскую больницу "Меир" в бессознательном состоянии.

На 461-й трассе около развязки Месубим грузовик сбил 14-летнего подростка, ехавшего на электросамокате. Пострадавший, получивший травмы средней тяжести, доставлен в больницу "Шиба" в Тель а-Шомере.

Эти две аварии произошли в течение одного часа.