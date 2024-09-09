Нетаниягу потребовал снять фильм The Bibi Files с показа в Торонто: суд отказал

Окружной суд Иерусалима отклонил просьбу главы правительства Биньямина Нетаниягу о запрете показа фильма "Дела Биби" ("Тикей Биби", The Bibi Files), который содержит записи его допросов. Фильм будет транслироваться в понедельник вечером на кинофестивале в Торонто.

Незадолго до эфира Нетаниягу обратился в суд с просьбой запретить публикацию документов из полицейских допросов самого главы правительства, его супруги Сары Нетаниягу, его сына Яира и других членов семьи Нетаниягу в период с 2016 по 2018 годы.

В соответствии с израильскими законами, публикация следственных материалов запрещена без разрешения суда, однако фильм, для создания которого использовались "слитые" материалы, будет показан за рубежом, и поэтому на него данный закон не распространяется.