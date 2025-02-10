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Раввин Дов Ландо о религиозных сионистах: "Они гибнут, потому что мы недостаточно учимся"

время публикации: 10 февраля 2025 г., 11:23 | последнее обновление: 10 февраля 2025 г., 11:23
Раввин Дов Ландо о религиозных сионистах: "Они гибнут, потому что мы недостаточно учимся"
Shlomi Cohen/Flash90

Раввин Дов Ландо, духовный лидер литовского направления ультраортодоксального иудаизма выступил с критикой религиозного сионизма и сионистской идеологии в целом. В отношении религиозных сионистов раввин сказал: "Эти сбитые с толку люди с вязаными кипами – о них я вообще не говорю. У них свои теории, и с ними все гораздо сложнее. Они гибнут, потому что мы недостаточно учимся, а значит, надо усилить учебу. К сожалению, их учат другой Торе".

Говоря о сионизме, раввин Ландо заявил: "Сионисты пришли с убеждением, будто они спасут еврейский народ, но на деле они навлекли на него бедствия – не только духовные, но и материальные. Никогда раньше арабы не ненавидели нас так сильно во всем мире".

Эти высказывания прозвучали на фоне дискуссий вокруг закона о призыве в армию. Слова раввина Ландо были опубликованы в религиозном еженедельнике "Лев шомеа".

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