Раввин Дов Ландо о религиозных сионистах: "Они гибнут, потому что мы недостаточно учимся"

Раввин Дов Ландо, духовный лидер литовского направления ультраортодоксального иудаизма выступил с критикой религиозного сионизма и сионистской идеологии в целом. В отношении религиозных сионистов раввин сказал: "Эти сбитые с толку люди с вязаными кипами – о них я вообще не говорю. У них свои теории, и с ними все гораздо сложнее. Они гибнут, потому что мы недостаточно учимся, а значит, надо усилить учебу. К сожалению, их учат другой Торе".

Говоря о сионизме, раввин Ландо заявил: "Сионисты пришли с убеждением, будто они спасут еврейский народ, но на деле они навлекли на него бедствия – не только духовные, но и материальные. Никогда раньше арабы не ненавидели нас так сильно во всем мире".

Эти высказывания прозвучали на фоне дискуссий вокруг закона о призыве в армию. Слова раввина Ландо были опубликованы в религиозном еженедельнике "Лев шомеа".