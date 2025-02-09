Раввин Шмуэль Элиягу опубликовал письмо о серьезном кризисе в системе кашрута

Раввин Шмуэль Элиягу, член Совета Главного раввината Израиля и раввин города Цфат, опубликовал резкое письмо, в котором предупреждает о серьезном кризисе в системе кашрута Главного раввината. Он призывает к немедленным изменениям и объединению усилий для исправления ситуации.

По его словам, за последние два года уровень кашрута резко снизился. Особенно это касается импортных продуктов, таких как замороженное мясо. Раввин Элиягу связывает это с кадровыми решениями нового генерального директора раввината, который уволил ключевых специалистов, ответственных за надзор за импортом и кошерностью продукции. В результате, по словам раввина, в этих отделах "возникла анархия".

Раввин также указывает, что руководство раввината не реагирует на просьбы вернуть уволенных специалистов и восстановить надлежащий контроль. Например, несмотря на настоятельные рекомендации бывшего главного раввина Израиля Ицхака Йосефа, руководство отказалось отправлять инспекторов на зарубежные бойни, что ставит под сомнение кошерность импортного мяса.

Раввин Элиягу призывает к широкой общественной и юридической борьбе за реформу системы. Он предлагает создать объединенный орган из раввинов, общественных деятелей и юристов, который возглавит процесс изменений. "Если раввины готовы действовать, я готов внести свой вклад. Вместе мы победим", – заключает он.