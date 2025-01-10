Время зажигания субботних свечей 10 января 2025 года

Субботние свечи зажигают за 18 минут до захода солнца (в Иерусалиме – за 40 минут).

После зажигания свечей прикрывают глаза ладонями и произносят благословение: "Барух Ата, Адонай Элоэйну мэлэх аолам, ашер кидшану бэмицвотав вэцивану лэадлик нэр шель шаббат". (Благословен Ты, Господь, Бог наш, Владыка мира, который освятил нас Своими заповедями и повелел нам зажигать субботнюю свечу).

В эту субботу в синагогах читают главу Торы "Вайехи":

Проведя последние 17 лет своей жизни в Египте, Яаков чувствует приближение смерти. Он берет с Йосефа обещание, что его похоронят в семейной усыпальнице Махпела в Хевроне, где уже покоятся Адам и Хава, Авраам и Сара, Ицхак и Ривка. Когда болезнь приковывает Яакова к постели, Йосеф приводит своих сыновей, Эфраима и Менаше, чтобы получить от отца благословение. Яаков объявляет их своими сыновьями и родоначальниками колен Израилевых. Во время благословения Яаков кладет правую руку на младшего, Эфраима.

После этого Яаков собирает всех двенадцать сыновей, чтобы благословить их перед смертью, подчёркивая уникальные роли каждого колена в служении Богу. Умерев в возрасте 147 лет, Яаков отправляется в последний путь в сопровождении грандиозной похоронной процессии, которая везет его тело в Хеврон. После смерти Яакова его сыновья опасаются, что Йосеф может отомстить им за прошлое, но он заверяет братьев в своей поддержке и заботе о их семьях.

Йосеф остается в Египте до конца своих дней. Перед смертью он говорит братьям о том, что Бог непременно выведет их из Египта, и берет с них клятву, что его останки будут перенесены в Святую Землю при Исходе. Йосеф умирает в 110 лет. Так завершается первая часть Торы, книга "Берешит".