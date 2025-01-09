В пятницу утром, 10 января 2025 года, начинается пост десятого тевета

10 тевета 3336 года по еврейскому календарю (424 до н. э. или 588 до н. э., в зависимости от хронологии) царь Вавилона Навуходоносор и его войска осадили Иерусалим. Это стало началом бедствий, завершившихся разрушением Первого Храма. Кроме того, посту десятого тевета предшествуют два печальных события: смерть писца Эзры 9 тевета и перевод Торы на греческий 8 тевета. Хотя перевод Торы мог способствовать ее сохранению, мудрецы боялись, что он исказит ее смысл и умалит Божественную святость и уникальность.

Это единственный пост в иудаизме, который может выпадать на пятницу. Пост продолжается от восхода солнца до выхода звезд. Время начала поста: Иерусалим – 5:19, Тель-Авив – 5:21, Хайфа – 5:31, Беэр-Шева – 5:20, Эйлат – 5:24.

10 тевета также отмечается Главным раввинатом Израиля как "День общего Кадиша" в память о жертвах Холокоста, чья дата смерти неизвестна. В этот день родственники посещают могилы, зажигают свечи и читают молитву "Кадиш" для вознесения душ усопших.

Философ и законоучитель Рамбам (Маймонид) пишет: нельзя позволить, чтобы скорбь стала главной сутью этого дня, поскольку испытанного горя уже достаточно. Пост должен пробуждать сердце, направляя к раскаянию, напоминать об ошибках и грехах предков, которые привели к столь тяжким бедствиям. Размышления о проступках ведут нас к пути исправления.