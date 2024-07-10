Совет мудрецов Торы выпустил галахическое постановление о запрете на службу в армии

Совет мудрецов Торы, являющийся высшим руководством партии ШАС, в среду, 10 июля, выпустил галахическое постановление, запрещающее учащимся йешив служить в армии. Об этом написал сайт "Сругим".

Издание пишет, что Совет мудрецов Торы собрался для обсуждения повесток, которые были разосланы студентам йешив армией. По окончании совещания было выпущено галахическое постановление, в котором содержится запрет на службу в армии для религиозной молодежи, включая и тех молодых людей, которые не являются студентами.

В постановлении говорится, что молодые люди должны предпочесть экономические санкции и тюрьму службе в армии.