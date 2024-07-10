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Совет мудрецов Торы выпустил галахическое постановление о запрете на службу в армии

время публикации: 10 июля 2024 г., 20:28 | последнее обновление: 10 июля 2024 г., 20:33
Совет мудрецов Торы выпустил галахическое постановление с запретом на службу в армии
Chaim Goldberg/Flash90

Совет мудрецов Торы, являющийся высшим руководством партии ШАС, в среду, 10 июля, выпустил галахическое постановление, запрещающее учащимся йешив служить в армии. Об этом написал сайт "Сругим".

Издание пишет, что Совет мудрецов Торы собрался для обсуждения повесток, которые были разосланы студентам йешив армией. По окончании совещания было выпущено галахическое постановление, в котором содержится запрет на службу в армии для религиозной молодежи, включая и тех молодых людей, которые не являются студентами.

В постановлении говорится, что молодые люди должны предпочесть экономические санкции и тюрьму службе в армии.

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