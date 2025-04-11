Время зажигания субботних свечей 11 апреля 2025 года

Зажигание свечей и окончание субботы с последующим наступлением Песаха:

Иерусалим – 18:30, 19:43

Тель-Авив – 18:46, 19:45

Хайфа – 18:40, 19:45

Беэр-Шева – 18:39, 19:44

Эйлат – 18:36, 19:41

Субботние свечи зажигают за 18 минут до захода солнца (в Иерусалиме – за 40 минут).

После зажигания свечей прикрывают глаза ладонями и произносят благословение: "Барух Ата, Адонай Элоэйну мэлэх аолам, ашер кидшану бэмицвотав вэцивану лэадлик нэр шель шаббат". (Благословен Ты, Господь, Бог наш, Владыка мира, который освятил нас Своими заповедями и повелел нам зажигать субботнюю свечу).

В эту субботу в синагогах читают главу Торы "Цав":

Бог повелевает Моше передать Аарону и его сыновьям указания относительно их ролей и обязанностей как коэнов — священников, приносящих жертвы (корбанот) в Святилище. На жертвеннике постоянно должен гореть огонь. Именно на нем сжигаются жертвы всесожжения, жир и жилы мирных, грехоочистительных и повинных жертв, а также "пригоршня", отделяемая от хлебных приношений.

Коэны обязаны есть мясо жертв за грех и повинность, а также остатки хлебного приношения. Мясо мирной жертвы съедается тем, кто ее приносит, за исключением отдельных частей, которые отдаются коэну. Эти жертвы считаются священными, и есть их разрешено только в состоянии ритуальной чистоты, в специально отведенном месте и в установленное время.

Моше посвящает Аарона и его сыновей в служение на протяжении семи дней, в течение которых им запрещено покидать пределы Святилища.