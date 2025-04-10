Чиновник с поддельным дипломом раввина возглавил департамент по делам религий Колумбии

После того, как министерство внутренних дел Колумбии назначило Ричарда Гамбоа Бен-Элеазара директором департамента по делам религий, выяснилось, что его звание раввина и степень доктора богословия получены через интернет и имеют сомнительное происхождение.

Сертификат о раввинской ординации Гамбоа был выдан так называемой Эзотерической теологической семинарией, которая предлагает подобные документы за $150. Семинария не принадлежит к иудаизму и допускает ординацию как раввинов, так и кельтских друидов, шаманов и священнослужителей нью-эйдж направлений. Подписи на сертификатах принадлежат христианским проповедникам.

В своем резюме госчиновник также указывает докторскую степень по экклезиологической теологии из "Еврейской теологической семинарии" в Боливии. Однако ни ее сайта, ни других подтверждений существования этого учебного заведения найти не удалось. Аналогичный логотип был замечен у христианской миссии в Бразилии.

Гамбоа активно высказывает свои взгляды в соцсетях, критикуя сионизм и израильскую политику. В одном из постов он назвал сионизм "анти-иудейской, идолопоклоннической ересью", а еврея, иммигрировавшего в Израиль, – "нацистом". Ашкеназских евреев он считает перешедшими в иудаизм хазарами, а критиков его взглядов называет "иудофашистами".

Центр Симона Визенталя и Антидиффамационная лига (ADL) выразили обеспокоенность назначением. По их мнению, Гамбоа не имеет ни соответствующего образования, ни опыта для такой должности, и его высказывания могут угрожать свободе вероисповедания.