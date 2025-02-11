Бизнесмен Майкл Айзенберг требует прекратить финансирование ешивы "Слободка"

Израильский предприниматель Майкл Айзенберг направил официальное письмо министру финансов Бецалелю Смотричу, руководителю бюджетного управления Йогеву Гардосу и председателю финансового комитета Кнессета Моше Гафни. В своем обращении он потребовал прекратить государственное финансирование ешивы "Слободка", возглавляемой раввином Довом Ландо. Причиной этого требования стали недавние высказывания раввина Ландо в интервью изданию "Кикар а-Шабат". В нем он заявил, что "было бы довольно хорошо, если бы здесь правили арабы", а также назвал израильское государство "разбойниками".

Айзенберг подчеркнул, что в 2024 году ешива получила от государства 4,3 миллиона шекелей, а в 2023 году – 10,3 миллиона. По его мнению, "в то время как солдаты ЦАХАЛа сражаются с полной самоотверженностью, недопустимо выделять бюджетные средства тем, кто распространяет ненависть и проявляет неуважение к государству". "Помимо вопиющей неблагодарности к стране, которая защищает учащихся ешив и обеспечивает их, если глава ешивы предпочитает нееврейское правление и называет Израиль "разбойниками", он не должен принимать деньги от этого "плохого" государства", – отметил Айзенберг.

Он также заявил, что если раввин Ландо не считает нужным отказаться от этих средств самостоятельно, то власти должны немедленно прекратить финансирование его учебных заведений. "В условиях, когда солдаты ЦАХАЛа героически сражаются за всех нас, а государственный бюджет напряжен до предела, недопустимо продолжать поддерживать тех, кто сеет ненависть и оскорбляет нашу страну", – заключил Айзенберг.

Майкл Айзенберг — израильский предприниматель, венчурный инвестор в израильской и американской индустрии высоких технологий, управляющий партнер фонда Aleph. В 2017 году он вошел в список 25 самых успешных венчурных инвесторов Европы по версии журнала Forbes Midas Europe. Айзенберг родился в Манхэттене в религиозной еврейской семье, учился в ортодоксальных еврейских школах, а после окончания средней школы отправился в Израиль, чтобы учиться в ешиве "Хар-Эцион" в поселении Алон-Швут.