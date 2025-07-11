Время зажигания субботних свечей 11 июля 2025 года

Зажигание свечей и окончание субботы:

Иерусалим – 19:11, 20:29

Тель-Авив – 19:28, 20:32

Хайфа – 19:23, 20:33

Беэр-Шева – 19:20, 20:29

Эйлат – 19:15, 20:24

На этой неделе в синагогах читают главу Торы "Хукат":

Царь Моава Балак, охваченный страхом перед израильтянами, призывает известного провидца Билама, чтобы тот проклял народ Израиля. Однако по дороге происходит необычное событие - ослица Билама, увидев ангела Господнего, преграждающего путь, начинает говорить с хозяином, обличая его слепоту перед Божественным знамением.

Трижды с разных горных вершин Балак пытается заставить Билама произнести проклятие, но каждый раз вместо ожидаемых слов гнева из уст провидца изливаются прекрасные благословения. Более того, в своём пророчестве Билам предрекает грядущие судьбы народов и приход Мессии в конце дней.

Тем временем среди израильтян начинается духовный упадок - многие увлекаются моавитянками и впадают в идолопоклонство, поклоняясь местному божеству Пеору. Кульминацией становится дерзкий поступок одного знатного еврея, который на глазах у всего общества приводит в свой шатёр мидьянскую принцессу. Только решительные действия Пинхаса, сына Элазара, который поражает обоих копьем, останавливают начавшуюся эпидемию и Божественную кару.