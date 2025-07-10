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Отчет: ультраортодоксальные школы не преподают базовые предметы в требуемом объеме

время публикации: 10 июля 2025 г., 00:32 | последнее обновление: 09 июля 2025 г., 17:45
Отчет: ультраортодоксальные школы не преподают базовые предметы в требуемом объеме
Chaim Goldberg/Flash90

Около 60% ультраортодоксальных школ категории "мосдот а-птор", проверенных Министерством образования Израиля, не соответствуют минимальным стандартам преподавания общеобразовательных предметов ("либа"), несмотря на то, что получают государственное финансирование. Об этом говорится в отчете министерства, который пока не был официально опубликован.

Мосдот а-птор – особая категория ультраортодоксальных начальных школ для мальчиков в Израиле. Хотя эти учреждения получают государственное финансирование, они обязаны преподавать только часть официальной учебной программы (например, 55%), получая финансирование пропорционально объему этих предметов. При этом такие школы подлежат государственному контролю и обязаны соблюдать нормы Минпроса.

Из 234 таких заведений, обязанных преподавать общеобразовательные предметы, 140 не выполняют требования, причем в большинстве из них вообще не преподается английский язык. По данным, представленным государством в ответ на петицию реформистского движения в БАГАЦ, 22% учреждений рискуют лишиться лицензии.

Отчет был подготовлен по результатам проверки, включавшей анализ учебных часов, квалификации преподавателей и фактического состояния преподавания. Документ до сих пор не передан в Кнессет, Министерство финансов и Минюст. Депутаты Моше Тур-Паз и Мики Леви ("Еш Атид") угрожают обратиться в БАГАЦ с требованием обнародовать отчет. В ответ Министерство образования заявило, что отчет еще не завершен и не может быть передан.

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