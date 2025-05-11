Празднования в честь Лаг ба-Омера на Джербе вновь пройдут в ограниченном формате

Организаторы ежегодных празднований в честь Лаг ба-Омера на острове Джерба в Тунисе сообщили об отмене массовых мероприятий. С 11 по 18 мая торжества будут ограничены лишь религиозными церемониями внутри местной синагоги. В них примут участие только евреи, проживающие в самой стране.

Аналогичное ограничение вводилось и в прошлом году – на фоне войны в Газе и роста числа антисемитских инцидентов в арабских странах. Сегодня еврейская община Туниса насчитывает от 500 до 1 000 человек, большинство из которых живет на Джербе. Это одна из древнейших еврейских общин мира, существующая более двух тысяч лет. До 1950-х годов в Тунисе проживало около 100 000 евреев, однако многие из них репатриировались в Израиль или эмигрировали в Европу.

На фоне подготовки к празднику в минувший четверг владелец ювелирного магазина в Джербе, еврей по национальности, подвергся попытке нападения. По сообщениям, злоумышленник пытался его ограбить. Власти Туниса подчеркнули, что инцидент не связан с террористической деятельностью или антисемитизмом.

Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар резко осудил нападение и пожелал пострадавшему скорейшего выздоровления. Он напомнил, что два года назад в том же районе произошел теракт во время празднования Лаг ба-Омера, в результате которого погибли два еврея и сотрудники службы безопасности. Саар призвал власти Туниса предпринять все необходимые меры для защиты еврейской общины.

В ответ на его заявление некоторые общественные и политические деятели Туниса выразили недовольство. Так, депутат парламента Фатма аль-Масди заявила, что нападение – внутреннее дело страны, не требующее внешних комментариев. По ее словам, пострадавший является тунисским гражданином и обладает полными правами, а "политизация инцидента недопустима".

Празднования Лаг ба-Омера на Джербе, традиционно привлекающие паломников со всего мира, с 2022 года проходят под усиленными мерами безопасности.