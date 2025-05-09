Время зажигания субботних свечей 9 мая 2025 года

Зажигание свечей и окончание субботы:

Иерусалим – 18:44, 20:05

Тель-Авив – 19:05, 20:08

Хайфа – 18:57, 20:09

Беэр-Шева – 19:05, 20:06

Эйлат – 18:52, 20:01

Субботние свечи зажигают за 18 минут до захода солнца (в Иерусалиме – за 40 минут).

После зажигания свечей прикрывают глаза ладонями и произносят благословение: "Барух Ата, Адонай Элоэйну мэлэх аолам, ашер кидшану бэмицвотав вэцивану лэадлик нэр шель шаббат". (Благословен Ты, Господь, Бог наш, Владыка мира, который освятил нас Своими заповедями и повелел нам зажигать субботнюю свечу).

На этой неделе в синагогах читают главы Торы "Беар-Бехукотай":

На горе Синай Бог передаёт Моисею законы, касающиеся субботнего года. Каждый седьмой год следует полностью прекращать любые работы на земле — пахоту, посев, сбор урожая и прочее. Всё, что вырастет само, становится доступным для всех — и для человека, и для животного.

После семи таких семилетних циклов наступает пятидесятый год — юбилейный. В этот год также запрещена обработка земли, рабы освобождаются, а земельные участки, ранее проданные в Святой Земле, возвращаются своим первоначальным владельцам.

Глава "Бэар" также включает дополнительные законы о правилах купли-продажи земли и запреты на обман и ростовщичество.

В начале главы "Бэхукотай" Бог обещает, что если народ Израиля будет соблюдать Его законы, он будет жить в достатке и в мире на своей земле. Но затем следуют слова предостережения: в случае нарушения союза с Богом народ ожидают изгнание и тяжёлые бедствия.

И всё же, даже тогда, "когда они будут в земле врагов своих, Я не отвергну их и не уничтожу, нарушая Мой союз с ними; ибо Я — Господь, Бог их".

В завершение главы изложены законы, касающиеся оценки дарственных обетов, а также заповедь о десятине — от урожая и приплода скота.