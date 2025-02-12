Дочь Берла Лазара выходит замуж за сына главного раввина Одессы
время публикации: 12 февраля 2025 г., 15:38 | последнее обновление: 12 февраля 2025 г., 15:42
12 февраля в Израиле состоится свадьба Ривки – дочери главного раввина России Берла Лазара, и Шолема – сына главного раввина Одессы и юга Украины Авраама Вольфа. Об этом сообщает РИА Новости, цитирующие осведомленный источник.
Берл Лазар, уроженец Милана, возглавил еврейскую общину России в 1999 году. У него 13 сыновей, среди которых главные раввины Сочи, Краснодара и Симферополя. Лазар поддерживает политику российского руководства.
Авраам Вольф родился в израильском Кирьят-Малахи. Главным раввином Одессы он стал в 1998 году. Поддерживает руководство Украины.