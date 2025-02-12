В годовщину смерти раввина Ицхака Абухациры его последователи покупают бутылки с араком

Сегодня, 14-го швата по еврейскому календарю, отмечается день памяти раввина Ицхака Абухациры. На сайте "Сругим" упомянут обычай, связанный с этим днем: последователи раввина приобретают бутылку арака (анисовой настойки) для получения благословения свыше.

На бутылке принято писать пожелания: "Я купил(а) эту бутылку в честь праведника раввина Ицхака, сына раввина Яакова, и с Божьей помощью, когда мое желание исполнится (указывают конкретное пожелание), я открою эту бутылку в день памяти праведника в следующем году". Бутылку либо закапывают в землю, либо хранят дома до следующего года. В следующую годовщину, если желание исполнилось, бутылку открывают, произносят благословение над напитком и благодарят за оказанную помощь.

Раввин Ицхак Абухацира был младшим сыном раввина Яакова Абухациры, который, в свою очередь, приходился дядей духовному лидеру марокканских евреев Исраэлю Абухацире, известному как Баба-Сали. Раввин Ицхак жил в Тафилальте и был выдающимся знатоком Торы. Он был назван в честь известного каббалиста рабби Ицхака Лурии Ашкенази и являлся автором комментариев к Танаху и Талмуду, а также создателем нескольких поэтических произведений. В 1912 году он был убит грабителями во время сбора пожертвований для ешивы "Абир-Яаков".