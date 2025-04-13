Газета The Marker: ультраортодоксы находят работу в строительной сфере

Газета The Marker опубликовала репортаж о том, как ультраортодоксальные евреи устраиваются на работу в строительную отрасль. После свадьбы они сталкиваются с необходимостью содержать семью, а отсутствие светского образования ограничивает их выбор. Однако строительство предлагает быстрый старт и карьерный рост даже без формальной подготовки.

В репортаже упомянут Яаков-Ицхак Кахане, 28-летний хасид из Ашдода. Он начинал оператором крана, а теперь работает помощником по безопасности на стройке в Рош а-Аине. Он даже учит китайский, чтобы общаться с гастарбайтерами. Как и другие харедим, Кахане попал в отрасль по рекомендации друзей – в WhatsApp-группах они поддерживают друг друга и делятся опытом.

Вместе с ним работает Моше Ваксман, 36-летний "литвак" из Петах-Тиквы. Оба прошли специальный курс подготовки помощников по безопасности, созданный специально для ультраортодоксов, и уже планируют карьеру. Через год-два они смогут стать полноценными менеджерами на стройплощадке с зарплатой 25-35 тысяч шекелей в месяц – без университетского диплома.

Именно строительная сфера, как утверждают исследователи, идеально подходит для интеграции на рынке труда: здесь не требуется интернет, нет смешения полов, а обучение короткое и быстро окупается. Организации, начиная с "Коалиции за трудоустройство харедим", активно продвигают строительство как идеальную сферу для ультраортодоксов. Компании, такие как Danya Cebus, создают для них комфортные условия, включая зоны для молитв.

После 7 октября, на фоне оттока иностранных рабочих и массового призыва израильтян в резерв, строительный сектор остро нуждается в новых кадрах. По оценкам, только в сентябре 2024 года было открыто более 21 тысячи вакансий. При этом доля ультраортодоксов в строительстве выросла с 1.4% в 2014 году до 3.7% в 2024-м, что, хотя и является ростом, всё ещё далеко от их доли в населении.