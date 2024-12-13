Время зажигания субботних свечей 13 декабря 2024 года

Зажигание свечей и окончание субботы:

Иерусалим – 15:56, 17:16

Тель-Авив – 16:15, 17:18

Хайфа – 16:04, 17:15

Беэр-Шева – 16:19, 17:18

Эйлат – 16:12, 17:22

Субботние свечи зажигают за 18 минут до захода солнца (в Иерусалиме – за 40 минут).

После зажигания свечей прикрывают глаза ладонями и произносят благословение: "Барух Ата, Адонай Элоэйну мэлэх аолам, ашер кидшану бэмицвотав вэцивану лэадлик нэр шель шаббат". (Благословен Ты, Господь, Бог наш, Владыка мира, который освятил нас Своими заповедями и повелел нам зажигать субботнюю свечу).

В эту субботу в синагогах читают главу Торы "Ваишлах":

После двадцати лет жизни в Харане Яаков возвращается в Святую Землю. Чтобы примириться с братом, он отправляет к Эсаву ангелов-посланников. Однако те возвращаются с тревожной вестью: Эсав настроен враждебно и направляется навстречу Яакову с четырьмястами вооружёнными всадниками. Яаков готовится к встрече одновременно тремя способами: организует оборону, возносит молитву и отправляет Эсаву ценные дары, чтобы смягчить его гнев.

В ту ночь Яаков переводит свою семью через реку Ябок, а сам остаётся на другом берегу. Там он встречает ангела-покровителя Эсава и вступает с ним в поединок, который продолжается до рассвета. В результате схватки Яаков получает травму бедра, но одерживает верх. Ангел даёт ему новое имя – Исраэль, что означает "Одолевший Божественное".

Когда Яаков и Эсав встречаются, они обнимаются и целуются, но вскоре их пути расходятся. Яаков селится у города Шхем, приобретя там участок земли. Однако трагедия нарушает мир: принц Шхема, носивший то же имя, похищает и насилует дочь Яакова Дину. Братья Дины, Шимон и Леви, мстят за это, уничтожив всех мужчин города.

Яаков продолжает своё путешествие. В дороге его жена Рахель рожает второго сына, Биньямина, но умирает при родах. Яаков хоронит её неподалёку от Бейт-Лехема. Старший сын Рувен теряет своё право первородства из-за вмешательства в личную жизнь отца. Наконец, Яаков добирается до Хеврона, где встречается с отцом Ицхаком. Ицхак умирает в возрасте 180 лет, не дождавшись возвращения Ривки.

Глава завершается перечнем жён, детей и внуков Эсава, а также описанием царей земли Сеир, где поселился Эсав. Эти цари впоследствии стали правителями среди потомков Эсава.